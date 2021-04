Kate Winslet se tornou um nome reconhecido após o papel de Rose no filme “Titanic”, dirigido por James Cameron , e lançado em 1997. Naquela época, com apenas 22 anos, a atriz se tornou uma celebridade de fama mundial.

Recentemente, a atriz contou como o sucesso de um dos maiores ganhadores do Oscar a fez se sentir assustada e assediada pela mídia.

“Eu entrei no modo de autoproteção imediatamente após o lançamento de ‘Titanic’. Foi da noite para o dia e de um dia para o outro. Fui submetida a muito escrutínio físico e pessoal, fui muito criticado e a imprensa britânica foi bastante cruel comigo. Para ser honesta, fiquei intimidada. Lembro-me de pensar ‘isso é horrível e espero que aconteça’. E definitivamente aconteceu, mas me fez perceber que se era assim que era famoso, eu não estava pronto para ser”, explicou durante uma entrevista no WTF de Marc Maron.

Isso fez com que Kate se dedicasse a trabalhos de cunho mais independente no cinema e deixa-se sua vida pessoal longe dos holofotes. Por isso, poucas pessoas sabem que ela é mãe de uma jovem que também é atriz.

Estamos falando de Mia Threapleton, que atualmente tem 20 anos e foi resultado do casamento de Kate e Jim Threapleton. Ao optar não usar o sobrenome da mãe na carreira, Hollywood nunca evidenciou Mia como filha da grande estrela, então ela conseguiu seu primeiro papel sozinha, sem ter que recorrer ao reconhecimento materno.

Reprodução / Shadowns

Agora, a jovem está agora na República Tcheca para iniciar uma série de televisão lá. Ela também aparece no filme “Shadows”, um thriller italiano estreado em 2020.

Para a atriz, isso tem sido importante porque aumenta ainda mais a autoestima da filha e ela sempre suspeitou que a menina terminaria atuando: “Há alguns anos, ele se virou e disse: ‘Eu gostaria de experimentar ‘ “, revelou.

Confira mais:

“Na verdade, nunca passei muito tempo em torno de sets em que minha mãe estava trabalhando. É uma experiência muito diferente quando está acontecendo com você, e não apenas algo que eu observava de vez em quando. Eu realmente entendo porque minha mãe sempre nos disse como o trabalho é difícil. Ela está certa! E eu amei cada segundo disso”, disse Mia sobre a experiência de gravar seu primeiro filme em entrevista para a Variety.