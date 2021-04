A monarca do Reino Unido divulgou, pela primeira vez após a morte do marido, uma mensagem oficial de agradecimento. A Rainha Elizabeth II faz 95 anos hoje.

Na manhã de hoje, 21, o Palácio de Buckingham publicou em seus canais de comunicação oficiais uma mensagem da Rainha Elizabeth II. Ela está completando 95 anos hoje e agradeceu as mensagens que tem recebido após o falecimento do seu marido, Príncipe Philip, que morreu no dia 9 de abril e foi enterrado no dia 17.

Uma postagem na conta de Instagram oficial da monarca, a mensagem dizia: “Recebi, por ocasião do meu aniversário de 95 anos hoje, muitas mensagens de votos de boa sorte, que eu aprecio muito. Enquanto, como família, estamos em um período de grande tristeza, tem sido um conforto para todos nós ver e ouvir as homenagens prestadas ao meu marido, tanto no Reino Unido, na Comunidade e em todo o mundo”.

A mensagem continua: “Minha família e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio e gentileza demonstrados para conosco nos últimos dias. Ficamos profundamente tocados e continuamos a ser lembrados de que Philip teve um impacto extraordinário em inúmeras pessoas ao longo de sua vida”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A mesma mensagem foi divulgada em papel timbrado do Palácio e assinada pela Rainha. É a primeira vez que Elizabeth faz uma declaração pública sobre Philip desde seu funeral no sábado passado, 17. A imagem da monarca sozinha sentada na Capela de São Jorge velando o seu marido rodou o mundo. Ela se manteve distante de sua família devido aos requisitos de distanciamento social da pandemia da COVID-19.

Foto: Reprodução Instagram @theroyalfamily

A Rainha foi casada com o Príncipe Philip por 73 anos e ele faleceu meses antes de comemorar seu centenário. Elizabeth deve passar seu aniversário “em particular”, de acordo com informações da People. Em sua residência oficial, o Castelo de Windsor, ela receberá algumas visitas ao longo do dia. De acordo com o The Telegraph espera-se que ela desfrute de um “almoço tranquilo” com parentes próximos no Castelo de Windsor.

Uma celebração diferente

A data de nascimento da Rainha Elizabeth é dia 21 de abril de 1926, mas seu aniversário é comemorado publicamente somente em junho e, além disso, a data oficial da celebração muda a cada ano. Este ano, a celebração vai ser marcada pela ausência do Príncipe Philip.

É tradição que se celebre o aniversário da Rainha somente em junho por conta do clima na Grã-Bretanha. Em abril, o clima é imprevisível, enquanto que em junho os dias de sol são mais prováveis de acontecer, já que é começo de verão no hemisfério norte.

Quando ela se tornou Rainha, ela decidiu celebrar seu aniversário “oficial”, como agora é conhecido, na segunda quinta-feira de junho, no mesmo dia que seu pai escolheu para comemorar o seu aniversário oficial. Porém, em 1959, a Rainha decidiu mudar essa tradição e adiou o dia das comemorações para dois dias depois dessa data. Ou seja, desde 1959 a Rainha Elizabeth comemora seu aniversário todo segundo sábado de junho.

Na ocasião, salvas de tiros no Hyde Park e na Torre de Londres marcam a data. No entanto, pela primeira vez desde que ela começou seu reinado, as saudações aos tiros não aconteceram como planejado no ano passado, pois ela decidiu que não poderia passar por cima das restrições das autoridades de saúde do país. Segundo o The Telegraph, a decisão deve ser mantida ainda este ano. As informações são do Ministério da Defesa.