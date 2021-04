A obra do cineasta e ator José Mojica Marins, conhecido por Zé do Caixão, protagoniza a lista de “100 melhores filmes brasileiros do cinema fantástico”, divulgada na segunda-feira (19) pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

Seus filmes “À Meia Noite Levarei sua Alma” (1964) e “Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver” (1967) ocupam, respectivamente, a primeira e segunda posição do ranking, que conta com mais seis títulos do artista.

No total, foram avaliadas 389 produções de fantasia, ficção-científica e horror. Além de Zé do Caixão, se destaca a dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, que conquistou o terceiro e quinto lugar com os filmes “As Boas Maneiras” (2017), e “Trabalhar Cansa” (2011) – lista completa está disponível clicando aqui.

Para assistir agora

Até o dia 29 de abril, a 11ª edição do Cinefantasy, festival brasileiro de cinema fantástico, disponibiliza 150 longas nacionais e internacionais para assistir sem sair de casa. A mostra está disponível pela plataforma de streaming Petra Belas Artes à La Carte (R$ 9,90 mensal ou R$ 108,90 anual).