A mostra “OSGEMEOS: Segredos” já recebeu mais de 90 mil pessoas desde sua abertura, em outubro do ano passado. O número seria bem maior, não fossem as restrições da pandemia e a fase emergencial, que forçou, em março, o fechamento da Pinacoteca, no centro, e de outros espaços culturais de São Paulo.

Para compensar, o museu disponibilizou, desde ontem, um tour virtual e gratuito da exposição. São imagens em 360º e alta qualidade de 12 ambientes, da fachada e recepção do espaço, às diferentes salas onde as mais de mil obras da dupla Otávio e Gustavo Pandolfo estão expostas.

“A arte d’OSGEMEOS se tornou parte da paisagem visual de São Paulo. Ela faz parte de uma imaginação visual coletiva”, diz, ao Metro World News, o diretor-geral da Pinacoteca de São Paulo, Jochen Volz. “E para que ainda mais pessoas possam conhecer a trajetória dos artistas e seu longo processo de aprendizado e experimentação, apresentamos com orgulho este tour virtual.”

Outros materiais virtuais também estão disponíveis, como um vídeo de visita guiada pelos próprios artistas.

E a visita presencial?

Com a reabertura dos espaços culturais no estado a partir de 24 de abril, com 25% da capacidade, a Pinacoteca voltará a receber o público. A previsão é que os ingressos voltem a ser vendidos amanhã.

O museu também negocia uma prorrogação da mostra “OSGEMEOS: Segredos”, que termina no dia 3 de maio. “É uma exposição vibrante, cheia de cor, no tocante a cultura hip hop, a vida e a imaginação, e especialmente relevante nestes tempos difíceis que estamos vivendo”, completa Volz.