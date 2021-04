Após a saída recente de Anupam Kher (Vijay Kapoor) de New Amsterdam para poder cuidar da esposa que atualmente luta contra um câncer, a produção da NBC anunciou uma importante novidade: a chegada de mais um artista para o elenco fixo da série. Você imagina quem?

Atenção, este texto pode conter spoilers da 3ª temporada que ainda não foi lançada no Brasil. Visto isso, só siga lendo caso queira ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Estrela de ‘The Man in the High Castle’ é a nova integrante

É isso aí! A atriz Frances Turner, que já esteve na produção original Prime Video, The Man in the High Castle, passa agora a fazer parte do elenco regular de New Amsterdam.

Reprodução – Prime Video

Ao que se sabe, Turner fará sua primeira aparição no episódio 03×08, que vai ao ar nesta terça-feira (20) nos Estados Unidos, no canal da NBC.

Personagem será bastante conflituosa

Em sua participação, Frances interpretará a doutora Lyn Malvo, que de acordo com detalhes revelados pelo site Deadline, será a nova presidente do departamento de OB. E ao que se sabe, sua personagem será bastante conflituosa, principalmente em sua “amizade” com Floyd (Jocko Sims).

Como faço para assistir a 3ª temporada?

Para conferir a nova season de New Amsterdam é necessário aguardar a estreia no Brasil, algo que ainda não tem previsão e não foi confirmado por nenhuma plataforma de streaming.

