A lenda do rock Jim Steinman morreu aos 73 anos nesta segunda-feira (19), de acordo com informações do site americano TMZ..

O artista escreveu e produziu grandes sucessos para Meat Loaf , Air Supply, Celine Dion e Bonnie Tyler.

Steinman morreu no estado americano de Connecticut. Como revelado, a causa ainda não foi esclarecida. Confira:

Rock Legend Jim Steinman Dead at 73 https://t.co/dic7ElnJNb — TMZ (@TMZ) April 20, 2021

Jim Steinman – lenda do rock

Jim é talvez mais conhecido por seu trabalho de composição em “Bat Out of Hell” de Meat Loaf – um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos.

