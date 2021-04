O médico Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo – 42 anos -, fez um novo desabafo sobre o estado de saúde do ator carioca.

Depois de complicações, devido à Covid-19, o humorista de 42 anos precisou ser intubado em um hospital no Rio de Janeiro/RJ.

De acordo com as informações divulgadas recentemente, na última semana, houve uma melhora do quadro clínico do humorista.

A nova postagem de Thales foi compartilhada no Instagram nesta segunda-feira (19), contando com o apoio dos fãs e amigos.

No longo texto, compartilhado na rede social, o mineiro disse: “Cada dia mais perto da sua volta pra casa”.

Confira postagem completa sobre Paulo Gustavo:

“Estou cada dia mais perto da sua volta pra casa! Cada dia é menos um de angústia sem você do meu lado, e mais um na caminhada do “Felizes para sempre”. A vida é uma sucessão de sustos e suspiros… vamos passar por esse grande susto pra suspirar muito ainda nas alegrias desse mundo!!!

Estou muito feliz que você, com sua enorme força, vem vencendo tantos obstáculos e melhorando um pouco a cada dia.

Quem diria que você, que é tão rápido pra tudo, exigiria de si mesmo um passo mais lento, uma desaceleração para sua recuperação?! Seu corpo é uma fortaleza, e sua alma é leve como pluma!

Que saudade da sua alegria e da sua presença em casa. Mas há dois dias venho sentindo ela de novo no hospital, com suas pequenas interações, reforçando o quanto estamos ainda um ao lado do outro, na estrada da vida!

Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza… nada vai nos separar, estamos firmes de mãos dadas!!

Te amo meu guerreiro, parceiro da vida, esperando sua volta na nossa família! Com muita fé e calma!. Confira:

