Na última terça-feira (13) foi ao ar nos Estados Unidos o episódio 03×07 de New Amsterdam e com ele, além das tramas discutidas, a série deu adeus a um importante ator que fazia parte do elenco original.

Importante! Este texto contará com spoilers de episódios lançados somente nos EUA. Portanto, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Sobre a informação citada no início deste conteúdo, caso esteja por fora do que tem acontecido na trama da NBC, na última exibição os telespectadores tiveram a confirmação de que Anupam Kher, responsável por interpretar o doutor Kapoor, deixaria a série para cuidar da esposa que luta atualmente contra um câncer.

Cena emocionou os fanáticos

Embora a produção não tenha trazido um take com uma despedida do ator, isso porque Anupam anunciou sua saída de maneira imediata, algumas cenas foram transmitidas e se tornaram de certa forma responsáveis por fazer esse processo com o personagem. No episódio 03×07, um momento emocionou e marcou os fãs. Assista abaixo.

"Dr. Frome, você sai por aí salvando almas"@TyLabine e @DierdreFriel, eu fiquei emocionalmente abalado depois desse diálogo🥺😭💙

🎬 New Amsterdam S03E07#NewAmsterdam pic.twitter.com/nZyuXETt0L — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) April 18, 2021

A série já tem algum substituto para Kapoor?

Até este momento e de acordo com as informações compartilhadas pelos canais oficiais da série, não. Assim sendo, será necessário aguardar e ver o que o show médico reserva para os próximos episódios.

Como faço para assistir a 3ª temporada de New Amsterdam?

Neste momento, a season 3 da trama médica só está disponível para aqueles que tenham acesso ao canal da NBC, ou seja, prioritariamente os telespectadores que moram nos Estados Unidos. Além disso, até este instante, nenhuma plataforma de streaming se pronunciou sobre a inclusão da nova temporada nos catálogos.

