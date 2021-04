Após um forte episódio de Grey’s Anatomy transmitido ontem (15) nos Estados Unidos e a promo da exibição 17×13 que foi compartilhada no YouTube, a trama pode estar se preparando para fazer sua próxima vítima, pelo menos é o que alguns dos fanáticos acreditam.

Atenção! Como já reforçado em outras oportunidades, este texto conterá spoilers. Assim sendo, só siga lendo caso queira ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Mas como assim próxima vítima?

Para os fãs brasileiros de Grey’s Anatomy que acompanham a trama pela Sony se preparem, pois quando a série retornar de seu hiato, em especial com o 7º episódio, esta será uma exibição de despedida. Caso esteja curioso, a produção da ABC dará adeus ao personagem de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Confira um resumão:

Na 7ª parte da 17ª temporada, DeLuca resolve seguir a mulher responsável pelo tráfico humano, porém é surpreendido e atacado com um golpe de faca.

E o que aconteceu? O médico estava estável, porém teve complicações e acabou morrendo, com uma emocionante cena de despedida na “praia” de Grey’s Anatomy.

Leia mais sobre a série:

Meredith pode ser a próxima a morrer

Isso é o que acreditam alguns dos fanáticos, principalmente após a promo do próximo episódio. Assista abaixo.

Sobre o vídeo que você acabou de assistir, é importante lembrar que no começo da temporada Meredith (Ellen Pompeo) não conseguia se aproximar de Derek (Patrick Dempsey), pois segundo o médico, isso só aconteceria caso ela estivesse pronta para morrer. Bom, pelo o que você pode perceber, na promo ela aparece abraçada com o ex-marido.

Grey pode mesmo morrer?

Caso isso ocorra, significa possivelmente que a série chegou ao seu fim. Se você está por fora das notícias dos bastidores de Grey’s Anatomy, há uma grande incerteza em relação a continuação do show médico, isso porque Ellen não chegou ainda a um acordo com a ABC sobre a renovação e aumento do valor de seu contrato.

Cabe recordar que a série se encaminha para a sua 13ª exibição, tendo 16 no total nessa season e até o momento não há nenhuma confirmação se ganhará ou não a 18ª temporada.

Em uma entrevista recente, Krista Vernoff, que é showrunner,afirmou que as negociações têm avançado positivamente, porém ainda não há nenhum acordo fechado.

Praia de Grey’s Anatomy continuará por tempo indeterminado

Pelo menos é o que se pode perceber, não só pela promo, mas também pelo caminhar da exibição 17×12 transmitida ontem, na qual Grey tem um quadro estável, porém segue desacordada.

17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil

Como citado anteriormente, a Sony passa atualmente por um hiato e retomará a transmissão da 17ª temporada em 4 de maio de 2021. Vale lembrar dois pontos importantes:

A série continuará a partir do 7º episódio;

Para ter acesso é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple esta grade de programação.

Enquanto as exibições não são retomadas, não se preocupe, acompanhe nossa página pois traremos atualizações diárias sobre a série.

