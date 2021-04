No mundo das séries e outras produções televisivas é totalmente comum que um ator esteja no elenco de mais de um show, assumindo em cada um destes um personagem diferente. Mas e quando falamos de tramas médicas, você é capaz de imaginar um artista que já ocupa pela segunda vez o papel de doutor? E mais: se disséssemos que uma destas figuras já esteve em The Good Doctor e agora ocupa um posto em New Amsterdam, quem você imagina que seja?

Atenção, este texto pode conter algum spoiler de ambas as produções. Assim sendo, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada ou se já as assistiu, combinado?

Conseguiu descobrir quem é?

Embora não faça mais parte do elenco de The Good Doctor, que é uma produção da concorrente ABC, Daniel Dae Kim, que tem um extenso currículo, já ocupou na segunda temporada do drama do mesmo canal de Grey’s Anatomy, o papel do médico Jackson Han, que era um chefe de cirurgias do Hospital St. Bonaventure.

Já em New Amsterdam, o ator faz parte do elenco desde o último episódio da 2ª temporada, interpretando o médico de trauma Cassian Shin.

Cassian Shin na 3ª temporada

Embora seja um personagem bastante conflituoso, Shin tem um papel importante na nova season, em especial no seu relacionamento com Sharpe (Freema Agyeman). Aliás, se prepare, pois esta relação dará o que falar.

Por fim, vale lembrar que atualmente a 3ª temporada de New Amsterdam só foi lançada nos Estados Unidos e não há nenhuma previsão para ser adicionada aos catálogos dos streamings. Pensando nisso, acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

