Enquando Phoebe filma segunda temporada de ‘Bridgerton’, Pete Davidson se prepara para a estreia de ‘Esquadrão Suicida 2’ e faz live com fãs. Confira!

No último fim de semana, Pete Davidson participou de uma vídeo-conferência transmitida Zoom com alguns alunos da Marquette University e foi questionado sobre seu possível envolvimento amoroso com uma celebridade: “Eu tenho um crush que é uma celebridade. É tudo o que posso dizer agora”. Sem revelar o nome do crush famoso, ele disse que estava totalmente fora do mercado dos solteiros disponíveis.

A declaração do ator confirma um rumor publicado pelo tabloide britânico Daily Mail, que confirmava que o casal estaria junto desde fevereiro, apesar de nada oficial ter sido comunicado pelas assessorias dos atores. Pete Davidson teve várias namoradas famosas, como Ariana Grande, Kaia Gerber e Kate Beckinsale, mas parece que o ator de 27 anos desta vez não quer que a imprensa saiba do seu novo relacionamento, mantendo intrometa a informação da forma mais privada possível.

Enquanto Phoebe Dynevor grava a segunda temporada de ‘Bridgerton’, Pete Davidson se prepara para o lançamento de ‘Esquadrão Suicida 2’, que deve estrear nos cinemas e no streaming em agosto deste ano. O filme é a continuação do filme de 2016 e ainda está no catálogo da Netflix.

A nova produção da DC, dirigida e roteirizada por James Gunn, de ‘Guardiões da Galáxia’, vai trazer outros anti-heróis, mas permanece com Arlequina, vivida por Margot Robbie. A sinopse oficial informa que o novo filme é sobre uma nova missão dos anti-heróis da DC Comics. “Esquadrão está em uma missão de procurar e destruir tendo apenas o Coronel Rick Flag no comando para fazê-los se comportar. A tecnologia do governo de Amanda Waller estará em seus ouvidos, rastreando cada um de seus movimentos. E, como sempre, um passo em falso e eles estão mortos (seja pelas mãos de seus inimigos, companheiros de equipe, ou da própria Waller). Se alguém estiver fazendo apostas, o mais inteligente é apostar seu dinheiro contra eles – todos eles.”



O que sabemos sobre a segunda temporada de ‘Bridgerton’?

A segunda temporada tem estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A previsão é de que seja entre os meses de junho e julho. A cidade de Uxbridge, localizada na região metropolitana de Londres, está sendo o local das gravações. Mas, outras locações devem ser adicionadas e divulgadas nos próximos meses.

Até agora, sabíamos que a nova temporada iria se basear no livro ‘O Visconde que me Amava’, segundo livro de ‘Os Bridgertons’, série escrita por Julia Quinn, que serviu de base para a produção original Netflix. Mas, um personagem da primeira temporada não deve estar presente: o Duque de Hastings, par romântico de Daphne Bridgerton, interpretado por Regé-Jean Page. A informação foi confirmada pelos produtores da série à Variety.

O ator britânico-zimbabuano Page fez o papel de Simon, o Duque de Hastings, um jovem solteiro e interessante, porém rebelde à estrutura social de casamentos arranjados da época imposta a partir dos bailes de debutantes em Londres da era regência inglesa.

Em sua página oficial no Instagram, Regé-Jean Page escreveu: “Uma viagem de uma vida inteira. Foi um prazer absoluto e um privilégio ser seu duque. Juntando-se a essa família – não apenas na tela, mas também fora dela. Nosso elenco, equipe e fãs incrivelmente criativos e generosos, tudo está além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O amor é real e continuará crescendo”.