Se você ainda não conferiu nenhum detalhe da season 3 de New Amsterdam, embora a trama tenha trazidos debates bastante relevantes, alguns dos fanáticos estão incomodados com o enredo seguido para um dos personagens. Você imagina quem?

Caso esteja por fora ou prefira não arriscar, estamos falando da doutora Sharpe (Freema Agyeman).

Mas o que aconteceu com a médica?

Bom, na nova temporada, a oncologista toma como desafio cuidar de sua sobrinha de 16 anos, filha do irmão falecido de Sharpe, convidando a jovem para morar em New York. Só que isso, segundo o que apontam alguns dos fãs da série e o portal Vader, tem afetado a médica e implicado no desenvolvimento da personagem. Somente nos 7 episódios que já foram exibidos, aconteceu o seguinte:

Helen recusou a proposta de trabalho ofertada por Max (Ryan Eggold) ;

recusou a proposta de trabalho ofertada por ; Terminou seu relacionamento com o médico de trauma Cassian Shin (Daniel Dae Kim).

Fãs de New Amsterdam se manifestaram nas redes

No Twitter, os fanáticos da série deixaram suas opiniões sobre a história atual de Sharpe. Configura alguns dos comentários:

“Helen, apenas diga que você não gostou de Shin. Não use sua sobrinha como desculpa para terminar com ele. Eu sinto que o show poderia ter encontrado uma saída melhor para Shin (tipo separadamente, porque eu não quero um baby, com ciúmes da conexão entre Max e Helen, etc”;

“Não entendo, Helen não pode ter amigos, namorado, emprego, porque a sobrinha está vindo para Nova York. Não faz sentido”;

“Então Helen deixou sua carreira e relacionamento para cuidar de sua sobrinha de 16 anos (2 anos depois de adulta)? Ela tem idade suficiente para não precisar de alguém a cada segundo do dia. Mulher boba”.

Mas e você, também acredita que a história de Sharpe poderia ser diferente?

