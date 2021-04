Atenção, este texto conterá spoilers do episódio de “New Amsterdam” que foi ao ar ontem (13) nos Estados Unidos. Portanto, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Caso ainda não tenha conferido spoilers da exibição de New Amsterdam que foi transmitida na última terça-feira, é importante que saiba que os fanáticos pelo drama da NBC foram surpreendidos por uma importante notícia: a saída do personagem de Vijay Kapoor (Anupam Kher).

No começo da temporada, o neurologista passou por algumas dificuldades e tinha se recuperado do coronavírus, ficando entre a vida e a morte, porém agora é uma retirada oficial da série a pedido do ator.

Por qual motivo Anupam deixou o show da NBC?

De acordo o portal Entertainment Weekly, a esposa do ator, Kirron, tem lutado contra um câncer, o que pode ter contribuído para que Anupam preferisse se dedicar exclusivamente à ela neste momento. “Kirron foi diagnosticado com mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue”, confirmou o artista ao portal indiano Hindustan Times.

Anupam aproveitou a oportunidade para esclarecer mais detalhes e agradecer todo o apoio recebido. “Ela está atualmente em tratamento e temos certeza de que sairá dessa mais forte do que antes. Somos muito abençoados por ela estar sendo cuidada por um conjunto fenomenal de médicos. Ela sempre foi uma lutadora e leva as coisas de frente. Ela é toda coração e é por isso que tem tantas pessoas que a amam. Portanto, continue enviando seu amor em suas orações e em seu coração. Ela está em um bom caminho para a recuperação e agradecemos a todos por seu apoio e amor”, finalizou.

3ª temporada de New Amsterdam no Brasil

Vale ressaltar que o episódio de despedida (03×07) de Kapoor e toda a season 3 do drama médico não tem previsão de estreia no Brasil.

