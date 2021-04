Príncipe Charles e Princesa Anne divulgaram mensagens em homenagem ao pai. O Príncipe Philip morreu na última sexta-feira, 9, no Castelo de Windsor.

No último sábado, 10, o Príncipe Charles emitiu uma mensagem oficial sobre o falecimento do seu pai, Príncipe Philip, que morreu aos 99 anos de idade em casa, no Castelo de Windsor. A mensagem em vídeo foi divulgada nas redes sociais oficiais da Coroa britânica. Como filho primogênito de Elizabeth e Philip, ele foi o primeiro membro da Família Real a se pronunciar publicamente.



“Gostaria de dizer em particular que meu pai, suponho que nos últimos 70 anos, prestou o serviço mais notável e dedicado à Rainha, à minha família e ao país, mas também a toda a Comunidade. Como vocês podem imaginar, minha família e eu sentimos muita falta do meu pai. Ele era uma figura muito amada e apreciada e, além de tudo, eu posso imaginar, ele ficaria profundamente comovido com o número de pessoas aqui e em outros lugares ao redor do mundo e na Comunidade, que compartilham nossas perdas e tristezas”, disse Charles.

“Meu querido pai era uma pessoa muito especial que eu acho que acima de tudo teria ficado maravilhado com a reação e as coisas tocantes que foram ditas sobre ele e, deste ponto de vista estamos, minha família e eu, profundamente gratos por tudo. Isso vai nos sustentar nesta perda e neste momento particularmente triste. Obrigado”, finalizou o Príncipe Charles.

De acordo com a revista People, Charles visitou a mãe poucas horas depois do falecimento do Duque de Edimburgo. O comunicado oficial expedido pelo Palácio de Buckingham informou que o Príncipe Philip “faleceu pacificamente” no Castelo de Windsor na última sexta-feira, 9, onde ele e a Rainha Elizabeth passaram a maior parte do ano passado em meio à pandemia de COVID-19.

A morte de Philip aconteceu poucas semanas depois do seu retorno ao Castelo de Windsor, após uma internação de um mês no hospital. Ele precisou ser internado para o tratamento de uma infecção e um procedimento bem-sucedido para uma doença cardíaca pré-existente. Uma fonte da revista People disse que ele estava “de bom humor” ao voltar para casa.

Princesa Anne

A Princesa Anne, segunda filha do casal, também homenageou o pai. Através de uma postagem nas redes oficiais da Família Real britânica, ela escreveu: “Você sabe que isso vai acontecer, mas nunca está realmente pronto. Meu pai tem sido meu professor, meu apoiador e meu crítico, mas principalmente é o seu exemplo de uma vida bem vivida e serviço prestado gratuitamente que eu mais queria imitar. Sua capacidade de tratar cada pessoa como um indivíduo em seu próprio direito, com suas próprias habilidades, vem de todas as organizações com as quais ele esteve envolvido”.



Anne é a única filha mulher da Rainha Elizabeth e tem atualmente 70 anos. “Considero uma honra e um privilégio ter sido convidado a seguir seus passos e foi um prazer tê-lo mantido a par de suas atividades. Eu sei o quanto ele significava para eles, no Reino Unido, em toda a Comunidade e no resto do mundo. Gostaria de enfatizar o quanto a família aprecia as mensagens e memórias de tantas pessoas cujas vidas ele também tocou. Sentiremos falta dele, mas ele deixa um legado que pode inspirar a todos nós”, finaliza a princesa.

Além de Charles e Anne, os dois tiveram mais dois filhos: Andrew, o Duque de York, e Edward, o Conde de Wessex. Depois de participar de uma cerimônia religiosa no último domingo, 11, a esposa do Príncipe Edward, Sophie, falou à imprensa sobre a morte do sogro. “Sua partida não poderia ser mais adequada. A forma como aconteceu foi muito gentil. Foi como se alguém o pegasse pela mão e ele fosse embora. Muito, muito tranquilo. E isso é tudo que você quer para alguém, não é?” ela confirmou para os repórteres que estavam no local. No dia da morte do Duque de Edimburgo, Sophie também disse que a Rainha Elizabeth “tem sido incrível” na forma de lidar com a morte do seu companheiro. Ela falou emocionada aos repórteres.

Luto oficial e funeral

A Rainha Elizabeth entrou em um período de luto de oito dias e o funeral do Príncipe Philip acontecerá na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor no próximo sábado, 17.

O Palácio de Buckingham informou em comunicado que o funeral será restrito à família: “Durante a pandemia do coronavírus, e à luz dos atuais conselhos do governo e diretrizes de distanciamento social, arranjos funerários e cerimoniais estão sendo modificados para Sua Alteza Real o Duque de Edimburgo e considerados por Sua Majestade a Rainha. Mais informações serão confirmadas em devido tempo”.