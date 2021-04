O médico mineiro Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, se manifestou mais uma vez no Instagram sobre o estado de saúde do ator.

Depois de complicações, devido à Covid-19, o humorista de 42 anos precisou ser intubado em um hospital no Rio de Janeiro/RJ.

Reprodução/Instagram

A postagem de Thales foi compartilhada na rede social neste domingo (11), contando com o apoio dos fãs e amigos. Confira:

Paulo Gustavo e quadro grave

“Nossa amiga @pollyannarocha me lembrou hoje do dia em que estivemos juntos em Fátima. E a Nossa Senhora tenho recorrido muito nesses dias difíceis, com a fé da @tati_bonaparte que me emprestou essa linda imagem.

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19.

O quadro clínico do meu amor @paulogustavo31 está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa“.

“Segue informe oficial:

COMUNICADO

Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade.

As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares“.

“Hoje, a equipe médica esclarece que:

Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários.

A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação“.

Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade.

“Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários.

A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus.

Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro e Deus está do nosso lado! Amém”. Veja:

