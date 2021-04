Já imaginou fazer um piquenique nos jardins da Rainha Elizabeth? Pode ser que você tenha sorte e possa inclusive ver algum membro da Família Real britânica entrando e saindo. A partir deste ano, pela primeira vez, o Palácio de Buckingham será aberto à visitação.

De julho a setembro, os turistas e cidadãos do Reino Unido vão poder visitar a residência oficial da Rainha Elizabeth. Pela primeira vez, o Palácio de Buckingham estará aberto para passeios guiados nos jardins da casa e terão a oportunidade de fazer seu próprio piquenique no gramado real.

O comunicado oficial foi divulgado pela The Royal Collection Trust, o departamento da Coroa britânica responsável por administrar os bens móveis e imóveis da instituição. De acordo com o comunicado, “os visitantes terão liberdade para explorar uma rota através do jardim que abrange a fronteira herbácea de 156 metros, bananeiras plantadas e nomeados em homenagem à Rainha Vitória e Príncipe Alberto e vistas à ilha que fica no centro do lago de 3,5 acres”.

Para os visitantes mais apressadinhos, as visitas podem acontecer antes de julho. Durante os fins de semana de abril e maio, as visitas podem ser agendadas. “Os visitantes terão a oportunidade de visitar as históricas Salas de Estado do palverão muitas das magníficas Salas de Estado do palácio, decoradas com alguns dos maiores tesouros da Coleção Real, incluindo pinturas de Benjamin West e Franz Xaver Winterhalter, requintadas porcelanas de Sèvres e alguns dos melhores móveis ingleses e franceses do mundo”, divulgou a Royal Collection Trust.

É no Palácio de Buckingham que está a famosa varanda onde a Família Real saúda os súditos. Ainda não está claro se os visitantes terão acesso ao espaço. No total, a casa se estende por uma área de 77 mil metros quadrados, 775 quartos, incluindo 19 quartos de Estado, 52 quartos reais e de hóspedes, 92 escritórios, 78 banheiros e 188 quartos para o pessoal doméstico.

O Royal Collection Trust cuida da Royal Collection, uma das coleções de arte mais importantes do mundo, e administra a abertura pública das residências oficiais da Rainha Elizabeth II. Segundo as informações obtidas no site da instituição, ela realiza desde exposições e programas de aprendizagem a publicações e produtos, com o objetivo de garantir que a Coleção de Arte e Palácios da Coroa britânica sejam valorizados e apreciados.

O Palácio de Buckingham tem sido a principal residência real do monarca do Reino Unido desde que a Rainha Vitória decidiu renovar a propriedade que, até então, estava desocupada, em 1837. Mas, a Rainha Elizabeth II também possui várias outras propriedades, incluindo sua segunda residência, o Castelo de Windsor.