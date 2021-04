Uma postagem no Instagram oficial do Príncipe Charles anunciou o falecimento do pai aos 99 anos. Anúncios sobre o funeral serão feitos posteriormente.

O Príncipe Charles divulgou uma mensagem oficial sobre a morte do pai, o príncipe Philip, que faleceu hoje, 9, aos 99 anos. Através da conta oficial no Instagram, foi emitida uma mensagem em nome do Príncipe Charles e de Camilla Parker Bowles, a Duquesa da Cornualha.

“É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda. Novos anúncios serão feitos oportunamente”.

A mesma mensagem foi postada nas contas de redes sociais da Rainha Elizabeth (@theroyalfamily) e no perfil do Príncipe William e Kate Middleton (@kensingtonroyal).

A Rainha Elizabeth estava casada há 73 anos com o Príncipe Philip.Philip deixa oito netos (os filhos do príncipe Charles, o príncipe William e o príncipe Harry, os filhos da princesa Anne, Peter Phillips e Zara Tindall, as filhas do príncipe Andrew, a princesa Eugenie e a princesa Beatrice, e os filhos do príncipe Edward, Louise e James Windsor) e os quatro bisnetos, os filhos do Príncipe William (o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis), e do filho do Príncipe Harry e Meghan Markle, Archie Harrison.

Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

Hospitalizações

O Duque de Edimburgo havia sido internado de maneira preventiva após ter se sentido mal em fevereiro deste ano. No início de março, ele foi transferido para outro hospital, onde passou por uma cirurgia cardíaca considerada bem-sucedida. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que Philip tinha uma doença preexistente. O Príncipe Charles visitou seu pai em 20 de fevereiro.

Charles foi o único membro da Família Real a visitar Philip no hospital. Em visita a um centro de vacinação no norte de Londres em 16 de março, Charles revelou que está “emocionado” pelo fato de seu pai ter retornado ao Castelo de Windsor. Ele disse ainda ter falado com o pai várias vezes, de acordo com a publicação britânica Hello Magazine.

Após um mês de internação em dois hospitais, o Príncipe Philip recebeu alta dia 16 de março. Nesta data, o Palácio de Buckingham informou em comunicado: “O Duque de Edimburgo recebeu hoje alta do Hospital Rei Edward VII e voltou ao Castelo de Windsor após o tratamento de uma infecção e um procedimento bem-sucedido para uma condição preexistente. Sua Alteza Real deseja agradecer a toda a equipe médica que cuidou dele no Hospital do Rei Edward VII e no Hospital de São Bartolomeu, e a todos que enviaram seus votos de recuperação”.

Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

Vida, casamento e família

Philip foi o quinto filho do Príncipe André, da Grécia e da Dinamarca, e da Princesa Alice, de Battenberg. Philip nasceu em Corfu, uma ilha grega, em junho de 1921. Ele era o mais novo de cinco irmãos. Suas quatro irmãs se casaram com membros da nobreza alemã.

Philip se alistou na Marinha Real e lutou durante a Segunda Guerra Mundial, o que lhe rendeu uma ascensão ao posto de Tenente Comandante. Ele conheceu a Rainha Elizabeth, então Princesa Elizabeth, em 1939, quando ele a conduziu ao Royal Naval College, onde ele estava estudando. Elizabeth, então com 13 anos, teria se apaixonado rapidamente por seu príncipe de 18 anos. Os dois iniciaram uma correspondência e mantiveram contato durante a guerra. Em 1946, Philip pediu ao pai de Elizabeth, o rei George VI, seu consentimento para pedir sua mão em casamento. O noivado real foi anunciado um ano depois, depois que Elizabeth completou 21 anos, e depois que Philip se naturalizou como cidadão britânico. Ele precisou desistir de seus títulos reais europeus.

Príncipe Philip e Charles. Foto: Reprodução Instagram @clarencehouse

O casamento real aconteceu em novembro de 1947. A partir desse momento, Philip renunciou a todos os seus títulos reais anteriores e passou a ser conhecido pelo título de Duque de Edimburgo. Além disso, o pai da Rainha Elizabeth (que ainda era princesa nessa época), o rei George VI, concedeu a Philip o título de ‘Sua Alteza Real’ um dia antes do casamento. Os dois foram casados por 73 anos.

Após a morte do rei George VI, a princesa Elizabeth virou Rainha Elizabeth II e sua ascensão ao trono tornou Philip o príncipe consorte. Os dois estavam em uma viagem oficial no Quênia quando souberam do falecimento do rei.

O primeiro filho fruto da união dos dois foi o Príncipe Charles, que nasceu em 1948. Depois, nasceu a Princesa Anne em 1950 e, posteriormente, o príncipe Andrew e o príncipe Edward em 1960 e 1964, respectivamente.