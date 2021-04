Começa hoje a segunda edição do Festival Afromusic, com apresentações de artistas e bandas pretas que se destacam na cena independente brasileira. Entre os destaques estão Jup do Bairro, Izzy Gordon, Mental Abstrato e Bloco Ilu Inã.

As apresentações foram gravadas no Teatro de Contêiner, no centro de São Paulo, e serão disponibilizadas até domingo, em diferentes horários, no canal do YouTube do festival. A programação completa pode ser conferida abaixo:

Além dos shows, o evento conta com vídeos que abordam a construção da identidade afrobrasileira. Entre os colaboradores estão a deputada estadual de São Paulo Erica Malunguinho (Psol) e a pesquisadora Danielle Almeida.