O funeral do Duque de Edimburgo deve ser fechado e caixão não será exposto aos súditos. O evento será reduzido e discreto, de acordo com o pedido do próprio Príncipe Philip. A data ainda não foi confirmada oficialmente, mas o jornal britânico Daily Mirror informou que enterro pode ocorrer no sábado.

Os detalhes do funeral do Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, foram divulgados através de nota oficial emitida pelo Colégio de Armas de Londres poucas horas depois que o seu falecimento foi confirmado na manhã desta sexta-feira, 9. Como não será um funeral de Estado, o desejo do Príncipe será cumprido observando os protocolos de segurança sanitária diante da pandemia da Covid-19.

A declaração diz: “O funeral não será um Funeral de Estado e não será precedido por um ‘Lying in state’. O corpo de Sua Alteza Real ficará em repouso no Castelo de Windsor antes do funeral na Capela de São Jorge. com o costume e com os desejos de Sua Alteza Real. Os preparativos para o funeral foram revisados ​​em vista das circunstâncias prevalecentes decorrentes da pandemia COVID-19 e é solicitado que o público não tente comparecer ou participar de qualquer um dos eventos que constituem o funeral”.

Um ‘Lying in state’ é um tipo de protocolo da realeza para eventos fúnebres que prevê que o corpo de um funcionário morto seja colocado em um prédio do estado, fora ou dentro de um caixão, para permitir que o público preste suas homenagens.

O comunicado continua: “Os funerais de estado geralmente são reservados apenas para o soberano. De acordo com o protocolo, como consorte da rainha, Philip será homenageado com um funeral real cerimonial, como a rainha-mãe foi em 2002”.

O Duque de Edimburgo, o Príncipe Philip, faleceu na manhã desta sexta-feira, 9. Ele tinha 99 anos e foi casado por 73 anos com a Rainha Elizabeth. O Colégio de Armas de Londres é um órgão militar composto por treze oficiais de armas chamados de “arautos comuns” e têm sido membros da Casa Real, nomeados diretamente pelo soberano do trono britânico.

As autoridades prevêem que, nos próximos dias, milhares de pessoas devem se aglomerar em Londres e Windsor, inclusive acampando próximo aos dois palácios, como ocorreu em outras cerimônias da Família Real. Por esse motivo, o comunicado sobre como seria o funeral saiu apenas algumas horas depois do falecimento do Duque de Edimburgo.

Foto: Reprodução Instagram @theroyalfamily

De acordo com a Hello Magazine, centenas de membros das forças armadas foram convocados a enfileirar-se nas ruas em homenagem ao duque, junto com milhares de policiais para manter o controle das multidões e proteger os membros da família real participantes.

Vida, casamento e família

Philip foi o quinto filho do Príncipe André, da Grécia e da Dinamarca, e da Princesa Alice, de Battenberg. Philip nasceu em Corfu, uma ilha grega, em junho de 1921. Ele era o mais novo de cinco irmãos. Suas quatro irmãs se casaram com membros da nobreza alemã.

Foto: Reprodução Instagram @theroyalfamily

Philip se alistou na Marinha Real e lutou durante a Segunda Guerra Mundial, o que lhe rendeu uma ascensão ao posto de Tenente Comandante. Ele conheceu a Rainha Elizabeth, então Princesa Elizabeth, em 1939, quando ele a conduziu ao Royal Naval College, onde ele estava estudando. Elizabeth, então com 13 anos, teria se apaixonado rapidamente por seu príncipe de 18 anos. Os dois iniciaram uma correspondência e mantiveram contato durante a guerra. Em 1946, Philip pediu ao pai de Elizabeth, o rei George VI, seu consentimento para pedir sua mão em casamento. O noivado real foi anunciado um ano depois, depois que Elizabeth completou 21 anos, e depois que Philip se naturalizou como cidadão britânico. Ele precisou desistir de seus títulos reais europeus.

Foto: Reprodução Instagram @theroyalfamily

O casamento real aconteceu em novembro de 1947. A partir desse momento, Philip renunciou a todos os seus títulos reais anteriores e passou a ser conhecido pelo título de Duque de Edimburgo. Além disso, o pai da Rainha Elizabeth (que ainda era princesa nessa época), o rei George VI, concedeu a Philip o título de ‘Sua Alteza Real’ um dia antes do casamento. Os dois foram casados por 73 anos.

Após a morte do rei George VI, a princesa Elizabeth virou Rainha Elizabeth II e sua ascensão ao trono tornou Philip o príncipe consorte. Os dois estavam em uma viagem oficial no Quênia quando souberam do falecimento do rei.

O primeiro filho fruto da união dos dois foi o Príncipe Charles, que nasceu em 1948. Depois, nasceu a Princesa Anne em 1950 e, posteriormente, o príncipe Andrew e o príncipe Edward em 1960 e 1964, respectivamente.