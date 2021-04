A quarta temporada da série The Good Doctor, finalmente, vai estrear via streaming. E não é de se admirar que a ansiedade dos fãs esteja alta. (ALERTA: com spoilers).

Com isso, podemos finalmente ver como o relacionamento entre Shaun e Lea se desenvolverá, como detalhado pelo site ‘RedGol’.

Especialmente após as expressões desesperadas de afeto que surgiram no meio da catástrofe, no final da Season 3.

A isso se soma o momento triste que os personagens vivenciaram após a morte chocante do Dr. Meléndez, em uma jogada totalmente inesperada e sem dúvida polêmica por parte dos criadores.

A produção criada por David Shore, a mesma cabeça de “House”, tornou-se um dos programas mais assistidos da televisão, segundo o The New York Times.

E como detalhado pelo site, os novos episódios podem ser vistos a partir desta sexta-feira (9), na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A primeira parte chegará com 11 episódios. As três temporadas anteriores de ficção também podem ser vistas na mesma plataforma. Confira trailer:

