Os cinéfilos estão precisando se virar para assistir a todos os indicados ao Oscar deste ano. Com os cinemas fechados na quarentena, apenas três dos oito concorrentes a Melhor Filme estão disponíveis no streaming (“Mank” e “Os 7 de Chicago”, na Netflix, e “O Som do Silêncio”, no Prime Video).

Hoje, é a vez do longa “Meu Pai” chegar às plataformas digitais, porém apenas para compra, por R$ 29,90, no Now, Apple TV ou Google Play. Versão para aluguel será liberada apenas em 28 de abril.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O título, adaptado de uma peça de teatro, promete ser um dos destaques da premiação – são seis indicações. Um dos ingredientes para o sucesso é a atuação de Anthony Hopkins, que interpreta um idoso de mesmo nome vivendo sozinho em seu apartamento, em Londres, e recusando qualquer ajuda profissional que sua filha, Anne (Olivia Colman), tenta impor.

A trama parte da relação dos personagens para tratar temas mais profundos, como os problemas da velhice e as difíceis tomadas de decisão no momento de uma inversão de responsabilidades. Tudo é transmitido na perspectiva do pai, que passa a duvidar do amor da filha e da própria sanidade – confundindo até mesmo o espectador.

A cerimônia do Oscar deste ano será realizada no dia 25 de abril, com formato ainda incerto por causa da pandemia.