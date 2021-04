Antes de falarmos sobre o novo episódio de “New Amsterdam” em específico, reforçamos que este texto conterá spoilers de exibições que só foram transmitidas nos Estados Unidos. Visto isso, siga somente a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Para quem está por fora do que tem acontecido na 3ª temporada de New Amsterdam, além de discutir sobre a pandemia do novo coronavírus, a série médica tem trazido importantes debates para as suas exibições.

Ainda sobre o ponto anterior, ontem (6) foi ao ar o episódio 3×06 que trouxe um debate sobre Racismo Institucional, tema este que ganhou ainda mais força com as manifestações recentes do movimento Stop Asian Hate.

E para o episódio da semana que vem, o 3×07, a trama continuará com novas discussões, desta vez sobre HIV/Aids, homossexuais e doação de sangue.

Vale lembrar que em muitos países a doação de sangue ainda é restrita dependendo da orientação sexual do indivíduo, afetando principalmente gays.

Por fim, logo após a exibição do último episódio, foi divulgada a promo que mostra detalhes do que acontecerá na próxima terça-feira (13). Assista abaixo.

Promo do 7° episódio da 3° Temporada de New Amsterdam#NewAmsterdam pic.twitter.com/JBzuBvCeCy — New Amsterdam Brasil 🇧🇷 (@newamsterdambrr) April 7, 2021

Transmissão da 3ª temporada de ‘New Amsterdam’ no Brasil

Como muitos já sabem, a nova season de New Amsterdam só foi lançada nos EUA e não tem previsão de estreia em streamings brasileiros.

