Hoje (6) vai ao ar nos Estados Unidos mais um episódio da 3ª temporada de New Amsterdam e além do desafio de discutir sobre Racismo Institucional, a série trará para a nova exibição uma personagem que levantou um debate importante durante a season 2. Você imagina quem?

Importante! Este texto conterá spoilers do novo episódio. Assim sendo, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

‘Juliet Kimura’ estará de volta na exibição 3×6

É isso mesmo! Lembra da paciente de Iggy (Tyler Labine) que foi diagnosticada com transtorno mental de psicopatia? Caso não se recorde, Juliet Kimura, interpretada por Emma Ming Hong, passou por uma trama intensa em um dos episódios, após tentar matar o irmão por conta de um celular.

Com uma história conflituosa desenvolvida ao longo da exibição, a menina teve uma passagem marcante em New Amsterdam. Relembre abaixo um dos momentos (Não esqueça de ativar a tradução de legendas – Continua depois do vídeo).

Veja também estes conteúdos de New Amsterdam:

Ainda sobre o retorno de Emma, ele foi confirmado no perfil oficial da atriz no Twitter. Não foram revelados detalhes sobre qual contexto a personagem será inserida, mas acredita-se que de alguma forma a trama tentará abordar as manifestações recentes do movimento Stop Asian Hate (Em português: Pare com o ódio aos asiáticos). Inclusive esta foi uma das #s utilizadas por Ming em sua publicação.

Novo episódio de New Amsterdam não será exibido no Brasil

Pelo menos por enquanto, isso porque a 3ª temporada tem sido transmitida somente nos Estados Unidos e até o momento não há nenhuma manifestação dos streamings sobre o lançamento da nova season no Brasil.

Mas não se preocupe! Acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

Você pode se interessar por: