Mais de 200 editoras e selos participam da terceira Feira do Livro da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), que começou ontem e vai até o dia 11 de abril, totalmente digital, no site feiradolivrodaunesp.com.br.

O evento oferece desconto de no mínimo 50%, em títulos de gêneros variados, desde literatura infanto-juvenil até livros clássicos, contemporâneos, acadêmicos, profissionais e religiosos.

Sendo virtual, o interessado, mesmo fora de São Paulo, pode participar. No site do evento, ao selecionar uma editora participante, o público é direcionado para uma página exclusiva, com os títulos em promoção, ou com a possibilidade de abater o preço final do carrinho com um código exclusivo. Entre os nomes confirmados estão Aleph, Companhia das Letras, Harper Collins Brasil, Panda Books e Saraiva.

Além dos descontos, a feira conta ainda com programação cultural. É possível participar de conferências com autores e nomes do mercado literário, ou visitar exibições permanentes e entreter as crianças com oficinas.

Hoje, às 19h, Paulo Henrique Britto, autor de “O Castiçal Florentino”, faz um bate-papo com leitores. Já a editora Manu Dourado, da Primavera Editorial, debate o feminismo na literatura.

Entre os programas infantis, a autora Bruna Lubambo ensina em oficina a construir um projetor caseiro. A atividade lúdica propõe transformar as paredes das casas dos pequenos, com reprodução de ilustrações.