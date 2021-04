As produções feitas para o streaming têm sido a tábua de salvação para esse período de restrições mais rígidas devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus. Aproveite que é o início do mês e ainda tem novidade e escolha o que assistir. O Metro selecionou reality shows, documentários, clássicos da ação e dramas entre as sugestões de abril. Confira.

Alma de Cowboy

O ator britânico Idris Elba, que costuma ir da comédia à ação com facilidade, prova mais uma vez sua versatilidade neste drama familiar. Neste filme, ele é Harp, que apresenta a cultura cowboy ao filho rebelde e distante Cole (Caleb McLaughlin, o Lucas de “Stranger Things”) durante um verão. Netflix.

Casamento sem Filtro

Reality show de casamento é um dos filões mais populares da TV e este tem como diferencial a comediante Jamie Lee, que intervém nos dramas pré-cerimônia para que os noivos curtam a festa. Netflix.

A Força da Natureza

Quando o cinema catástrofe da natureza se une ao policial. O filme, que traz Mel Gibson em um dos raros papéis como ator, conta a história dos moradores de um condomínio que, não bastasse o furacão que assola a região, tem de lidar com uma quadrilha que invade o local em busca de US$ 55 milhões. Netflix.

Fuja

Sarah Paulson coloca sua expertise em dar sustos, acumulada na série “American Horror Story”, nesse suspense eletrizante. Ela interpreta uma mãe zelosa que esconde segredos terríveis da filha, que sempre sofreu com problemas de saúde. Netflix.

Histórias para Vestir

Sabe aquela peça antiga que você mantém no armário e que ninguém entende o porquê? Essa série documental vai mostrar que você não está sozinho nessa, ao contar histórias engraçadas atreladas a roupas de gente comum. Netflix

Rambo – Programado para Matar

A Netflix reforça seu departamento de clássicos de ação com esse título de 1982 e mais dois títulos sobre o veterano de guerra John Rambo (Sylvester Stallone), que é perseguido por um xerife e se refugia nas montanhas, usando de sua experiência nos campos de batalha para escapar dos ataques.

Salvar Notre- Dame

Em abril de 2019, um incêndio de grandes proporções devastou a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Exatos dois anos depois, a força-tarefa de restauração da igreja em estilo gótico é exibida neste documentário. Disney+.

Se a Rua Beale Falasse

Baseado no romance de James Baldwin, o filme conta a história da luta de Tish (Kiki Layne) para tirar o marido, Fonny (Stephan James), da cadeia após ele ter sido injustamente acusado de estupro por um policial racista. Regina King, que interpreta a mãe de Tish, ganhou o Oscar de atriz coadjuvante em 2019. Amazon Prime Video.