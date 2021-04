A III Feira do Livro da Unesp começa na próxima segunda-feira (dia 5) e vai até 11 de abril vendendo livros com, no mínimo, 50% de desconto. Neste ano, em função da pandemia de covid-19, a edição será totalmente digital.

Participam da feira mais de 200 editoras, como Companhia das Letras, Record, Autêntica, Summus e Saraiva, além de editoras de HQs, acadêmicas, infantis e dos demais gêneros.

Apesar da edição ser 100% digital, a feira manterá suas atrações, como bate-papos, debates e exibições com grandes autores.

A abertura oficial será realizada nesta segunda-feira com o reitor da Unesp, Pasqual Barretti, o diretor-presidente da Fundação Editora Unesp, Jézio Gutierre, e o historiador inglês Peter Burke.

As vendas serão realizadas através dos sites de cada uma das editoras.

SERVIÇO:

III Feira do Livro da Unesp – Virtual

Data: De 5 de abril, às 9h a 11 de abril, às 23h59

Local: www.feiradolivrodaunesp.com.br

Desconto: Mínimo de 50% sobre o valor de capa