O ator João Acaiabe, o ‘Tio Barnabé’ do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, morreu vítima da Covid-19 na noite de quarta-feira (31).

O artista, de 76 anos, estava internado no Hospital Sancta Maggiori, em São Paulo, de acordo com informações do portal G1.

Segundo a família, ele foi diagnosticado com o novo coronavírus no dia 15 de março, antes de poder ser vacinado.

CONFIRA MAIS: Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas presta homenagem ao ator que segue na luta contra a Covid-19

Ainda de acordo com parentes, ele foi intubado na manhã desta quarta-feira e faleceu após sofrer duas paradas cardíacas. Confira homenagem:

João Acaiabe Acaiabe quantos papos bons meu amigo , como era bom lhe ouvir contar histórias da nossa gente . O primeiro… Publicado por Ailton Graça en Miércoles, 31 de marzo de 2021

João Acaiabe – sucesso na televisão

João Acaiabe iniciou sua carreira artística ainda na adolescência, trabalhando como locutor de rádio.

Entre 2001 e 2006, deu vida ao ‘Tio Barnabé’, no ‘Sítio do Picapau’ Amarelo. Também conta com vários outros trabalhos.

Descanse em paz, João Acaiabe. Eterno Chefe Chico de Chiquititas. Marcou minha infância todinha, queria que fosse só uma pegadinha de primeiro de abril. Mais uma vida levada pela COVID-19 😭 pic.twitter.com/jHlEyNsMW3 — Gus 🌵⭐️🌎 (@GusMartins4) April 1, 2021

Com informações do portal G1

LEIA TAMBÉM: