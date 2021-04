A atriz Florinda Meza, que ficou famosa no Brasil no papel da Dona Florinda, mãe do Quico, no seriado Chaves, postou em seu Instagram uma foto onde aguarda em uma fila comum para ser vacinada com a primeira dose contra a covid-19, no México

“Democraticamente esperando a vacina contra a Covid-19. Só retirei a máscara para a foto”, escreveu a atriz.

Florida foi casada com o ator Roberto Bolaños, que criou e interpretou o personagem Chaves por quase duas décadas.

Desde 1984, o seriado era transmitido pelo SBT e em julho do ano passado foi retirado do ar a pedido da detentora dos direitos de transmissão, a emissora mexicana Televisa.