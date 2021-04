Não importa a sua idade, é muito provável que você tenha assistido aos filmes clássicos da Semana Santa em alguma Sexta-Feira da Paixão.

Abaixo, o Metro lembra alguns títulos antigos e recentes, que disponíveis nos streamings ou sob demanda

O Jovem Messias (2016)

Ele pode ser o filho de Deus, mas, nesse momento, é apenas uma criança. O caminho até Jerusalém será um desafio para ele. Baseado no best-seller de Anne Rice, conta a história de Jesus Cristo por volta dos 7 anos, quando ele e sua família saem do Egito para regressar a Nazaré. Na Netflix.

A Paixão de Cristo (2004)

Mel Gibson dirige o filme que acompanha os últimos dias de Jesus. À época do lançamento, chocou pela violência e realismo das imagens da crucificação. O ator Jim Caviezel, que interpretou o Cristo, ficou irreconhecível. Sob demanda no Now ou no YouTube.

Marcelino Pão e Vinho (1955)

O filme espanhol, baseado no livro de José María Sánchez Silva, emociona há gerações. Conta a história do garotinho Marcelino, 6 anos, que foi criado por frades após ser abandonado na porta de um monastério. Cheio de imaginação, ele se afeiçoa a uma imagem de Cristo crucificado. No serviço de streaming Oldflix.

Maria Madalena (2018)

Entre as opções mais recentes está este longa, dirigido por Garth Davis. Conta a controversa biografia de Maria Madalena, de quem pouco se escreveu nos Evangelhos. O roteiro reúne pedaços da história da seguidora de Jesus Cristo, que foi testemunha de sua crucificação e ressurreição. Joaquín Phoenix e Rooney Mara, que depois se tornaram um casal, protagonizam o longa. No YouTube Filmes ou Now.

Jesus – Um Reino sem Fronteiras (2000)

Ainda que desconhecida para muitos, esta série de animação conta todas as etapas da vida de Jesus de Nazaré. É uma série dividida em 12 episódios de 26 minutos. Disponível no YouTube.

A Ressurreição de Cristo (2016)

Para desmascarar os rumores da ressurreição do Messias judeu, um cansado tribuno romano e seu tenente noviço procuram o corpo do homem crucificado. Disponível na Netflix.