Pode acontecer com qualquer casal: a chama se apaga, as brigas são mais frequentes que as risadas e o sentimento de solidão toma conta da vida a dois. É um momento de decisão: lutar pelo relacionamento ou terminá-lo de vez?

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Para os protagonistas do recém lançado jogo “It Takes Two”, a segunda opção parece ser inevitável. Os planos de Cody e Mae, porém, jamais poderiam prever o que acontece a seguir.

Após contarem a sua filha sobre o divórcio, eles acordam como pequenos brinquedos, de argila e madeira, feitos pela criança para representar os pais. A partir daí, a dupla é forçada a trabalhar em equipe para explorar sua casa como nunca antes, com a ajuda de um romântico livro de autoajuda.

A aventura é toda em modo cooperativo, sendo apenas possível jogá-la em duas pessoas – o título permite download gratuito de um “Passe de Amigo”, sem que seja necessário comprar duas cópias. E é em uma tela dividida que os personagens devem resolver enigmas para atravessar os cenários, com diversos objetos que ganham vida.

Mas, cuidado! Se alguns se tornam seus aliados, outros devem ser vencidos, como um aspirador com defeito largado no armário ou uma caixa de ferramentas. Em cada setor, novas mecânicas são introduzidas, renovando constantemente os desafios e a satisfação a cada conquista.

No fim, em pouco mais de 10 horas de jogo, o que mais prende a atenção dos jogadores é a história. Cody e Mae, mesmo em crise, dependem mais que nunca um do outro. Afinal, poderia o amor suportar uma experiência surreal como essa?

“It Takes Two”, que vem ganhando elogios de crítica e público, é o segundo título desenvolvido pela Hazelight Studios, da Suécia. O jogo é distribuído pela EA (Electronic Arts), em programa que valoriza jogos de produtoras independentes.