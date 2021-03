Embora o atual cenário de saúde, que acabou pausando diversas produções, há quem acredite que algumas delas possam ganhar continuação agora em 2021.

Se você é assinante do streaming Amazon Prime Video, se prepare, pois a nossa lista de indicações conta com 5 produções originais.

Caso não tenha acompanhado as temporadas anteriores, aproveite a oportunidade para conhecê-las e adicionar estas dicas à sua lista, combinado?

1 – Hunters (2020) – 2ª temporada

Situada na década de 70, em específico no ano de 1977, um grupo se une como caçadores de nazistas, na cidade de New York, para evitar que seja criado um Quarto Reich nos Estados Unidos.

2 – The Boys (2019) – 3ª temporada

Com duas temporadas já disponíveis no catálogo, a série, inspirada no universo das HQs, traz uma nova versão dos super-heróis. Homelander (Antony Starr), lembre-se deste nome.

3 – Upload (2020) – 2ª temporada

Se você gosta de comédia e ficção científica, esta série deve entrar para sua lista. Como seria se pudesse fazer um “upload” de sua vida, quando estivesse perto da morte?

4 – Undone (2019) – 2ª temporada

Nesta produção original, Alma (Rosa Salazar), uma jovem de 28 anos, descobre que ganhou o poder de controlar o tempo após sobreviver a um acidente de carro.

5 – Bosch (2015) – 7ª temporada

Se você é fã de uma boa maratona e quer acompanhar uma das produções mais antigas da Amazon, enquanto uma nova temporada possivelmente estreia, aproveite e adicione esta dica à sua lista. Bosch é a série ideal para quem gosta de tramas policiais.

Importante! Não há nenhuma confirmação sobre as respectivas novas temporadas. Mas não se preocupe, acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre as produções disponíveis no catálogo. (Com Tecmundo).

