O tablóide britânico The Sun divulgou que, de acordo com um levantamento feito através das buscas do Google, o Príncipe William foi indicado como o homem careca mais sexy do mundo.

Especialistas em cirurgia estética de uma empresa de turismo médico do Reino Unido conduziram o levantamento pesquisando quantas vezes Príncipe William foi chamado de “sexy” em blogs e artigos na Internet.

Os resultados confirmaram que William foi chamado de “sexy” 17,6 milhões de vezes, superando outras celebridades calvas ao redor do mundo.

O Duque de Cambridge teve mais menções na Internet do que Mike Tyson, que ficou em segundo lugar, o astro de ‘Velozes e Furiosos’ de Hollywood, Jason Statham, o músico Pitbull e o ícone do basquete Michael Jordan, que estavam entre os cinco primeiros. Outras celebridades notáveis ​​permaneceram no top 10 da listagem dos carecas sexys, como The Rock, Bruce Willis, John Travolta, Floyd Mayweather e Vin Diesel.

A calvície

É certo que, nos últimos dez anos, o Duque de Cambridge tem se tornado cada vez mais calvo. Basta resgatarmos as fotos do seu casamento com Kate Middleton. O fato é que não só a paternidade e o peso da Coroa fizeram William perder os cabelos. O mais certo é que a calvície de William esteja mais ligada aos fatores genéticos.

A alopécia androgenética, ou calvície de padrão masculino, é genética. Seu pai, o Príncipe Charles, é careca, seu avô paterno é careca e seu avô materno era careca. No caso de William, há uma predisposição genética. Mas, descobriu-se que os filhos podem herdar a calvície não somente do pai, mas sim da mãe.

Várias predisposições genéticas são associadas à perda prematura de cabelo e os cientistas acreditam que haja uma interação entre estes fatores. Um gene bastante influente foi identificado no cromossomo X e, como os homens têm apenas um cromossomo X, que herdam de suas mães, o destino de seus cabelos pode ser afetado pela calvície transmitida por suas mães.

Porém, os pais carecas também podem ter uma forte influência sobre seus filhos. Na verdade, os homens com pais carecas têm uma probabilidade cinco a seis vezes maior de ficar careca do que os homens com pais não carecas. No entanto, ainda não há um consenso científico sobre qual gene herdado do pai influencia a queda de cabelo.