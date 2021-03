No primeiro episódio da nova temporada de “Pesadelo na Cozinha”, que estreia às 22h45 de hoje na Band, o chef Érick Jacquin decide dar uma bela lição em Álvaro, dono de um restaurante na Bela Vista, centro de São Paulo.

Conhecido mais por atrapalhar do que ajudar em seu estabelecimento, o responsável pelo self-service “Mamma Júlia” é levado a um canil da Polícia Militar. Ali, a mensagem de Jacquin fica clara: até mesmo os cachorros com menos disciplina podem aprender a se comportar.

Para Álvaro, a mudança de comportamento é urgente. Seu restaurante tem esgoto subindo pelo ralo, lixo à vista dos clientes e muita desorganização. Fatores que inspiram atenção do premiado chef, à sua maneira: dedo na cara e gritaria!

“É muito difícil resolver tudo sozinho, sem ninguém para abrir nossos olhos. Muitas vezes, não queremos enxergar os erros, por isso é importante saber o momento de parar, sentar e assumir que é hora de tomar uma atitude”, diz o francês.

Em quatro episódios, todos gravados antes do início da pandemia no Brasil, Jacquin faz uma análise completa dos estabelecimentos, todos à beira do colapso. São avaliados os pratos, a estrutura, o serviço aos clientes e o desempenho dos profissionais na cozinha. “O segredo do sucesso é a junção de uma boa administração e a harmonização entre trabalho e felicidade da equipe”, explica.

Homenagem

Outro episódio que promete emocionar conta a história do bistrô francês Ça-Va, de Antônio Carlos Cirelli. Após a gravação, o proprietário morreu com complicações da covid-19 e, para ajudar a família, Jacquin comprou o estabelecimento e manteve o nome em homenagem.

Por fim, a temporada terá duas marcantes transformações: a primeira, da lanchonete Estrela de Roma, marcada por uma relação difícil de pai e filho; a outra, no Kitanda, o francês precisa ensinar a proprietária a ter pulso firme para liderar sua equipe.

A série, cheia de “tompêro”, é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health.