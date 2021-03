Meses depois de um dos lançamentos mais frustrantes da história dos videogames, a produtora polonesa CD Projekt Red mira a redenção com uma atualização de seu jogo “Cyberpunk 2077”, lançada ontem.

São mais de 500 correções no título, segundo lista divulgada no site oficial do título. O “patch 1.2” está disponível aos consoles da geração atual e da anterior, além do PC, em downloads de até 44,1 GB.

O jogo futurista de mundo aberto foi muito aguardado pelo público nos mais de oito anos desde seu anúncio, em maio de 2012. Mas a versão disponível desde dezembro do ano passado, dependendo da plataforma, chegava a ser impossível de jogar, devido a problemas gráficos e de performance – seja na exploração do mapa ou durante a realização de tarefas.

A rejeição foi tão grande que a loja digital da Sony removeu o título e permitiu o reembolso aos compradores insatisfeitos. Uma versão adaptada para os novos consoles é prevista para este ano, ainda sem data.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021