Nem mesmo aqueles que têm super poderes escaparam dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A série “The Flash” precisou ser interrompida na sexta temporada, no ano passado, e seus episódios inéditos foram transferidos para a sétima temporada, que estreou neste mês no Warner Channel.

O programa começou contando os primórdios do The Flash, alter ego do agente da polícia científica Barry Allen (Grant Gustin), que desenvolveu super-poderes após o laboratório em que estava ser atingido por um raio. Agora, o herói mais veloz dos quadrinhos tem uma subtrama muito mais dramática depois que sua mulher, Iris (Candice Patton), desaparece.

Arrowverse

A história é uma das principais do chamado Arrowverse, que é o universo em que os personagens da DC se encontram em diversas séries. A primeira delas foi “Arrow”, que estreou em 2012, com as aventuras do Arqueiro Verde, e contavam ainda com “Vixen”, “Legends of Tomorrow”, “Constantine”, “Supergirl” , “Batwoman”, “Black Lightining” e “Freedom Fighters: The Ray”.

Atualmente, além de “The Flash”, continuam no ar apenas “Supergirl” (que deve ser encerrada na próxima temporada), “Legends of Tomorrow”, “Batwoman” (que enfrenta mudanças no elenco) e ainda “Black Lightning”.

Em entrevista, Grant Gustin fala sobre o comportamento do personagem nesta fase, como é interpretar o mesmo papel por tanto tempo e como são os episódios de crossover, em que os personagens “visitam” as séries uns dos outros em ocasiões bem especiais para o público e para a história.

Em sua opinião, de que maneira a série impactou o público?

Não quero parecer egocêntrico, mas sinto que esse tipo de produção tem feito muita gente voltar a acreditar nos super-heróis. Claro, acho também que outro tipo de público tenha se apaixonado pela primeira vez por eles. Muito mais que buscar audiência, considero que o objetivo é fazer com que o telespectador acredite… não em personagens com poderes incríveis, mas sim que heróis existem e podem ser pessoas de carne e osso.

Como é participar de um sucesso de tantos anos?

Quando comecei nesta série jamais imaginei seu sucesso. E o certo é que o mundo dos super-heróis começou a crescer muito. Não se tratava apenas de produções para a TV, mas filmes e, mais tarde, esses personagens incríveis tomaram conta do streaming. E, acredite, em vez de ficar furioso porque eles poderiam tirar o meu posto, o que senti foi orgulho, pois realmente estávamos criando uma revolução com o retorno dos super-heróis.

Como você definiria o The Flash que veremos nesta nova temporada?

O público vai ver um Barry Allen muito mais amadurecido. Acho que é isso mesmo que tem que acontecer com um personagem quando o mesmo ator o interpreta por tanto tempo. Eu mudei muito como ser humano e como artista. E considero que essa evolução vai ser perceptível no personagem. Além disso, os novos episódios têm um Barry já completamente à vontade com seus poderes, mas que sobretudo compreende que o trabalho em equipe é importante na hora de salvar o mundo e resgatar aqueles que ele ama.

Quem você era antes e depois de Flash?

Sempre me considerei uma pessoa sensível, mas com vontade de correr atrás dos sonhos. Creio que depois de tantos anos dando vida a Barry me tornei um homem ainda mais sensível e apaixonado. Além disso, esse tempo me tornou um ator melhor. Nesta altura da vida, me sinto capaz de interpretar qualquer personagem. O tempo não passa em vão e eu sinto que, em cada temporada, em cada vela que apago no bolo de aniversário, sou um sujeito mais forte e maduro.

Qual sua opinião sobre os famosos crossovers?

Como ator e fã da série quero confessar que também sou viciado nesses episódios. Creio que é uma característica dos quadrinhos que devia ser explorada na TV e, bem, muitos se mostram felizes. Acho que isso ativa a criatividade não apenas para os roteiristas, mas também para os atores. Além disso, me parece que é um toque de suspense que toda série necessita e que o público estará esperando pelo novo super-herói que vai chegar à história, assim como também se perguntam em que outra série Barry vai aparecer.

Você é fã de história em quadrinhos? Qual seu super-herói favorito?

Sinceramente, não. Claro, como toda criança, gostava de quadrinhos, mas seria uma mentira dizer que era um grande apaixonado, que fazia questão de cada história e cada volume dos personagens. Mas eu não perdia filmes ou programas que tinham a ver com o tema. Entre todos os super-heróis, creio que meu favorito sempre foi o Superman. E na realidade continua sendo, que me perdoe The Flash.