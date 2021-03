A publicação é o resultado do projeto de fotografia ‘Hold Still’, criado por Kate Middleton para registrar o enfrentamento da pandemia no Reino Unido.

“Por meio do ‘Hold Still’, eu queria usar o poder da fotografia para criar um registro duradouro do que todos estávamos experimentando – para capturar histórias de indivíduos e documentar momentos significativos para famílias e comunidades enquanto vivíamos durante a pandemia”, escreveu a Duquesa em postagem na conta oficial no Instagram. Antes de virar livro, as fotos do projeto fotográfico formaram uma exposição no National Portrait Gallery, o museu no qual Kate é apoiadora.

O livro ‘Hold Still’, que em tradução livre quer dizer “segure firme” ou “fique firme”, leva o mesmo nome do projeto que atraiu mais de 31 mil inscrições de fotógrafos de todas as idades. O recebimento das fotos aconteceu no ano passado e foram selecionadas apenas 100 fotografias. “Quando olharmos para trás, para a pandemia de COVID-19 nas próximas décadas, pensaremos nos desafios que todos enfrentamos – os entes queridos que perdemos, o isolamento prolongado de nossas famílias e amigos e a tensão colocada em nossos principais trabalhadores. Mas também nos lembraremos dos aspectos positivos: os incríveis atos de bondade, os ajudantes e heróis que surgiram em todas as esferas da vida e como juntos nos adaptamos a um novo normal”, escreveu Kate no Instagram.

Com o preço de £ 24,95 libras esterlinas, aproximadamente R$ 198, o livro chega às livrarias do Reino Unido a partir de maio. A renda obtida com a venda será dividida entre a instituição de caridade britânica Mind e a National Portrait Gallery.