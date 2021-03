A apresentadora Ana Maria Braga comemorou nesta segunda-feira, durante o programa Mais Você, a primeira dose da vacina contra covid-19, que ela tomou nesta sexta-feira, quando começou a vacinação de pessoas com 69, 70 e 71 anos.

No post publicado no Instagram, ela compartilhou a foto da vacinação com a hashtag #vacinasim

“Como milhares de pessoas que estão na fila sonhado com esse momento, já posso dizer que estou imunizada 50%. Já dá para gente se sentir mais segura”, disse Ana Maria.

Durante o programa, Ana Maria mostrou ainda o momento em que o ator Toni Ramos também se vacinou contra a covid-19 no sábado.

Ator Tony Ramos é vacinado contra covid-19 Foto: Divulgação

Ana Maria chamou a atenção de todos sobre os riscos das pessoas não respeitarem o isolamento social. “Não sei o que falta para essas pessoas entenderem que estamos em uma das fases mais perigosas desde que começou a pandemia”, disse.