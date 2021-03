Internado desde o dia 17 deste mês com covid-19, o cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, teve que ser intubado na manhã deste sábado, de acordo com comunicado da família.

Timóteo continua internado na Unidade de Terapia Intensiva e, segundo seus familiares, seu estado de saúde é grave.

LEIA TAMBÉM:

Duas vezes mais brancos do que negros são vacinados contra a Covid-19 no Brasil

Prefeitura de SP selecionará 2 mil jovens para atuar contra a Covid-19

“Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura”, diz o comunicado.

Há apenas dois dias, a equipe médica que tratava do cantor havia informado que estava otimista com a evolução do quadro de saúde dele e cogitava inclusive sua transferência da UTI para um quarto.