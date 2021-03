A líder da banda que ficou famosa nos anos 2000 por gênero conhecido como ‘metal sinfônico’ fala ao Metro

sobre o primeiro álbum de inédita em dez anos, ‘The Bitter Truth’, que entra hoje nas plataformas de música

O que inspirou The Bitter Truth?

Levou mais de um ano para terminar o disco. Já fazia uma década desde que lançamos um álbum de inéditas. Tudo combinou perfeitamente, como um quebra-cabeças. O álbum é quem somos. É a essência do Evanescence.



Você sentiu pressão da indústria para lançar um álbum?

Música não é algo que fazemos por negócio. Sou muito criativa e tenho meu próprio timing. Todos os integrantes da banda enfrentaram tempos muito difíceis. É por isso que precisamos gravar, para nos comunicarmos. Era a melhor hora para lançar esse material, apesar da pandemia.

Esses momentos difíceis tiveram impacto no disco?

Quando nos preparamos para fazer o disco novo, não tínhamos ideia da dor e da dificuldade que o mundo enfrentaria na sequência. Enquanto o planeta estava sofrendo com as tragédias da covid-19, injustiças raciais e crise econômica, minha banda e eu estávamos lidando com as cicatrizes de nossas próprias perdas. O falecimento inesperado de meu irmão, a perda de um familiar de Tim McCord (nosso baixista) e a perda virtual de nossa guitarrista, Jen Majura, que estava na Alemanha, incapaz de viajar para gravar conosco.

Na sua opinião, qual o status atual da indústria musical?

Mudou desde que começamos, mas há perdas e ganhos. Sinto que temos sorte por termos criado raízes com os fãs quando as coisas eram diferentes. O lado bom é que é mais fácil criar música e consigo me conectar com meus fãs.

Como é lançar um álbum que você não vai poder tocar ao vivo?

É a única coisa que sentimos falta. Agora nós estaríamos nos preparando para a turnê. Esse sempre é o próximo passo depois que você termina um álbum. Todo mundo está faminto por shows ao vivo, e nós também. É possível que façamos lives, já há planos para isso. Não posso anunciar ainda, mas estamos trabalhando nisso.

O papel da mulher no rock é algo que te preocupa?

Essa questão é algo que sempre existiu, mas agora é tendência. Por que nós temos que destacar que somos mulheres? Por que não podemos ser como todos os outros músicos e não sermos rotuladas por gênero, cor ou o que seja? Eu não quero que você pense que uma mulher em uma banda de rock está apenas imitando uma banda masculina, porque não é verdade.