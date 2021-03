Em sua carta de suicídio, Kurt Cobain citou um verso de “Hey Hey, My My (Into the Black)”, de Neil Young: “It’s better to burn out than to fade way (é melhor queimar rapidamente do que se apagar aos poucos, em tradução livre). Essa aura de vida intensa e curta demais tem uma coincidência tétrica no mundo da música: assim como Cobain, grandes ídolos tiveram mortes trágicas aos 27 anos de idade.

Essa lenda conhecida é a guia do espetáculo “27’s”(lê-se vinte e setes), uma mistura de filme e peça teatral que estreia neste sábado (27), às 19h, no YouTube (bit.ly/espetaculo27s). O texto é de Daniela Pereira de Carvalho e tem direção de Vera Holtz, Gustavo Leme e Guilherme Leme Garcia.

O ator Gustavo Rodrigues interpreta um astro do rock fictício que, por muito pouco, não encontrou a morte aos 27 anos, como foi o caso, além de Kurt Cobain, das cantoras Amy Winehouse e Janis Joplin, do vocalista do The Doors, Jim Morrison, e ainda do lendário guitarrista Jimi Hendrix.

Além da trama fictícia, apresentada ora no palco, ora por recursos de audiovisual, a apresentação é conduzida pela biografia dos cinco músicos, que passaram a ser chamados de Clube dos 27, principalmente depois da morte de Amy Winehouse, a mais recente, em 2011, muitas décadas após Janis, Morrison e Hendrix e 17 anos depois de Cobain. A trilha sonora, tocada ao vivo, tem os clássicos desse quinteto.

Além de sábado, o espetáculo tem ainda sessões duplas no domingo (28) e nas próximas segunda (29) e terça-feira (30), às 19h e às 21h. Na quarta-feira (31), a apresentação ocorre apenas às 19h.