New Amsterdam: Acabou para este casal? Entenda a cena que marcou o episódio 3x3

Mesmo os episódios da 3ª temporada de New Amsterdam (NBC) ainda não tendo sido lançados no Brasil, os fanáticos pela série dão sempre um jeitinho para conferir tudo que está rolando, não é mesmo?

Importante! Vamos compartilhar abaixo algumas informações sobre a nova season, porém alertamos que tratam-se de spoilers, então só siga a leitura se quiser ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Bom, para quem ainda não sabia, Floyd (Jocko Sims) retornou para a série em sua nova etapa, tendo como missão salvar a vida do doutor Kapoor (Anupam Kher), que inclusive foi realizada com sucesso, mesmo com as dificuldades no meio do caminho.

Mas após esta situação, os fãs começaram a se questionar: e agora, Reynolds vai ficar ou voltar para a sua amada?

Embora todo o sentimento que tem por Evie (Margot Bingham), o que inclusive resultou na sua ida para San Francisco, o retorno ao hospital parece que mexeu muito com o médico, além claro de sua antiga história com Bloom (Janet Montgomery).

Ainda sobre esta “divisão” de pensamentos do médico, aparentemente Evie entendeu o que estava acontecendo e de maneira subentendida põe um fim no relacionamento, devolvendo sua aliança para Floyd. Assista abaixo este momento. [Continua depois do vídeo].

Healing is going to take some time. 😭 pic.twitter.com/z37HVf4MpQ — New Amsterdam (@NBCNewAmsterdam) March 20, 2021

Nem todo mundo ficou triste com o suposto término

Embora Evie tenha se demonstrado triste com a situação, alguns dos fãs amaram o término, acreditando que Reynolds pode não só continuar no New Amsterdam, como também investir em um possível relacionamento com Bloom.

Isso irá acontecer? Não sabemos! O que resta então é aguardar o lançamento dos próximos episódios e da 3ª temporada no Brasil.

