'Bridgerton': atores dividem bastidores das gravações com os fãs

Enquanto a segunda temporada de ‘Bridgerton’ não estreia, os atores da produção original da Netflix estão dividindo os registros dos bastidores com os fãs através das redes sociais. Luke Newton, que interpreta Colin Bridgerton, postou em seu Instagram um flagra entre uma cena e outra: “Um ator se prepara – enviando uma mensagem de texto para sua mãe”.

Ruth Gemmel, que interpreta a matriarca dos Bridgerton, postou:

Leia mais:

O que já sabemos sobre a segunda temporada

A Netflix confirmou em fevereiro que a atriz Simone Ashley será a protagonista da segunda temporada. A trama vai se centrar em outro Bridgerton, Anthony Bridgerton, vivido pelo ator Jonathan Bailey. Simone vai interpretar Kate Sharma, uma jovem indiana, com espírito livre e obstinado, recém-chegada em Londres. Ela balança o coração de Anthony Bridgerton, irmão da protagonista da primeira temporada Daphne Bridgerton.

O roteiro vai se inspirar no livro ‘O Visconde que me Amava’, segundo livro de ‘Os Bridgertons’, série escrita por Julia Quinn, que serviu de base para a produção.

A nova temporada tem estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A previsão é de que seja entre os meses de junho e julho.

Até o momento, o que se sabe é que a cidade de Uxbridge, localizada na região metropolitana de Londres, deve ser novamente o local das gravações. Mas, outras locações devem ser adicionadas e divulgadas nos próximos meses. É provável também que os produtores retornem a Bath, cidade do Reino Unido onde a primeira temporada foi gravada.

De acordo com os livros que inspiraram a série, é provável que vejamos novamente Julie Andrews, como Lady Whistledown. Ela continua sem aparecer, somente narrando os fatos. No clã dos Bridgerton, teremos de volta Daphne (Pheobe Dynevor), Violet (Ruth Gemmell), Anthony (Jonathan Bailey), Colin (Luke Newton), Eloise (Claudia Jessie), Benedict (Luke Thompson). As crianças, interpretadas por Florence Hunt e Will Tilston (Gregory), também retornam. O Duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page, também deve retornar à trama.