Snyder tira onda sobre polêmico bigode de Superman de ‘Liga da Justiça’ de 2017

Você lembra dos memes que inundaram as redes sociais em 2017 sobre o bigode de Henry Cavill removido digitalmente em ‘Liga da Justiça’? Trata-se de uma das primeiras cenas do longa e causaram muito estranhamento entre os fãs de Superman vivido por Cavill. Em entrevista recente, o diretor Zack Snyder comentou sobre a versão de 2017 e disparou em entrevista à MTV: “É triste pensar que essa teria sido a última visão que as pessoas tinham do Superman”.

Snyder disse que viu apenas as cenas em que o bigode de Cavill foi removido digitalmente "por meio de memes" e nunca diretamente no filme, já que ele afirmou anteriormente nunca ter assistido a versão de 2017.

Leia mais:

O filme ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ estreou no último dia 18 de março. Para quem não lembra, Snyder começou o projeto do filme ‘Liga da Justiça’ e teve que se afastar. O motivo foi o suicídio da filha. A Warner, então, escalou Joss Whedon, de ‘Vingadores: Era de Ultron’, ‘Os Vingadores’, entre outros. Joss ficou com a tarefa de reescrever, filmar e reeditar o filme de Snyder.

A presença do famoso bigode

Na época, quando a Warner Bros escolheu Whedon como o novo diretor de ‘Liga da Justiça’, o elenco foi reunido para refilmagens. Henry Cavill ainda tinha compromissos contratuais com ‘Missão Impossível: Efeito Fallout’ e não conseguia raspar o bigode. Foi preciso investir milhões de dólares para apagar digitalmente o bigode do rosto do ator, mas a versão final mostrou problemas de renderização.

Por enquanto, no Brasil, o ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ só está disponível na modalidade de aluguel nas plataformas: Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr.