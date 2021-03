Resident Evil: Reboot dos filmes vai ser fiel ao game

Com Milla Jojovich à frente do elenco, a série de seis filmes de “Resident Evil” já nasceu a léguas de distância do game que a inspirou, da desenvolvedora japonesa Capcom. No entanto, o reboot da história, que deve estrear em setembro nos Estados Unidos, promete transportar os fãs para o clima

do início.

O diretor Johannes Roberts, que substitui Paul W.S. Anderson no comando da adaptação, contou no festival SXSW neste fim de semana que “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”, como foi batizado o novo filme, vai se manter bem fiel à trama dos games, que têm como premissa básica a sobrevivência de um grupo de humanos em meio a ataques zumbis produzidos pela Umbrella Corporation.

O roteiro de “Racoon City” faz questão de contar com os personagens originais. Alice, a heroína interpretada por Milla Jovovich, foi criada especialmente para os filmes da outra série. Agora, a trama abre espaço para Claire Redfield, que apareceu pela primeira vez em “Resident Evil 2”, lançado em 1998.

Esse game e o primeiro, de 1996, são as bases para a nova trama, que tem Kaya Scodelario (de “Maze Runner”) no papel de Claire. A atriz britânica, que se destacou na série “Skins”, é querida pelo público brasileiro, com quem costuma se comunicar em português (sua mãe nasceu no interior de São Paulo).

Além de Claire, outros personagens conhecidos, como o policial Chris Redfield, irmão de Claire, e o antagonista, Albert Wesker, também estão na trama.

Paralelamente ao filme, a Netflix trabalha em outra frente inspirada no game. A série live-action criou novos personagens e as irmãs Billie e Jade Wesker, filhas do vilão, serão as protagonistas.

Por falar em games…

Outras produções baseadas em games devem ganhar cinemas e TV em breve.

• “Uncharted”. (Filme). O jogo de ação da Naughty Dog chega ao cinema no meio do ano nos Estados Unidos. Tom Holland (“Homem-Aranha”) é o protagonista, Nathan Drake.

• “The Last of Us”. (Série). Também da Naughty Dog, o elogiado game está em pré-produção pela HBO. Pedro Pascal (“The Mandalorian”) é o protagonista. A estreia ainda está em aberto.

• “Mortal Kombat”. (Filme).

O popular jogo de luta criado pela Midway Games teve resultado discutível nos cinemas, nos anos 1990. Agora, sob domínio da Warner, estreia nova roupagem em abril, na HBO Max.

• “Sonic The Hedgehog 2”. (Filme). Após grande êxito em 2020, a Sega prepara nova passagem de Sonic no cinema. O lançamento está previsto para 2022.