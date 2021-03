New Amsterdam: Por que a 3ª temporada ainda não estreou na Netflix? Nós te contamos o motivo!

Se você já terminou as duas primeiras temporadas de New Amsterdam disponíveis na Netflix, possivelmente já deve ter se questionado: por que a season 3 ainda não foi publicada no catálogo?

Sobre o questionamento feito anteriormente, semelhante a outras produções como Grey’s Anatomy, é necessário que todas as exibições sejam transmitidas para que então a temporada seja adicionada por completo nos streamings.

A nova temporada acabou de ser lançada

Para quem está por fora, a 3ª temporada da série médica acabou de ser lançada na ABC, nos Estados Unidos, no começo deste mês, através de exibições semanais, ou seja, é necessário que a atual season seja encerrada.

Leia também:

Há alguma previsão de lançamento na Netflix?

Embora esta informação possa deixar alguns dos fanáticos tristes, a verdade é que não há nenhuma previsão de inclusão da nova temporada de New Amsterdam na plataforma.

Mesmo com duas temporadas já disponíveis, a Netflix não se manifestou na verdade se optará por incluir a terceira.

Assim sendo, o que resta é aguardar e conferir novas atualizações, se houverem.

E você, ansioso para assistir a 3ª temporada da série?

O que se sabe até agora sobre a nova temporada?

Seguindo a mesma linha de shows médicos como Grey's Anatomy e The Good Doctor, a season 3 de New Amsterdam tem discutido sobre o atual cenário de saúde e a pandemia de coronavírus.

Você pode se interessar por: