‘Lei e Ordem’: novo spin-off da série policial que foi sucesso nos anos 1990 estreia em abril

Marcada por spin-offs bastante famosos, como ‘Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais’, a série oferece aos fãs um novo motivo para se alegrar. Chamada de ‘Law and Order: Organized Crime’, ainda sem título em português, a nova trama deve focar no personagem de Christopher Meloni. O último teaser divulgado pela NBC mostra os investigadores Elliot e Olivia se reencontrando. A estreia está agendada para 1 de abril.

A série ‘Lei e Ordem’ estreou em 13 de setembro de 1990 nos Estados Unidos. Criada por Dick Wolf, a trama se passa em Nova York e aborda casos policiais que envolvem investigadores e promotores de justiça. O sucesso motivou a criação de outras séries policiais e a produção é considerada a precursora das séries policiais. Ao todo, foram quase 10 anos no ar e 20 temporadas. O último episódio foi exibido em 24 de maio de 2010.

Em “Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais”, Christopher Meloni, viveu Elliot. Ele e sua parceira Olivia Benson, vivida por Mariska Hargitay, resolviam crimes sexuais na cidade de Nova York.

Christopher Meloni comentou que para ele também foi surpresa o convite para um novo spin-off: “Eu nunca pensei que isso iria acontecer, mas as circunstâncias mudaram. Então 'sim' se tornou a resposta correta”. Meloni deixou o elenco no final da 12ª temporada, sem uma explicação clara para os fãs do programa. Já no início da 13ª temporada, a policial Olivia Benson recebeu a notícia de que seu parceiro, Elliot Stabler, tinha resolvido se aposentar.

A saída do personagem pegou todo mundo de surpresa. Agora, o retorno de Elliot o fará reencontrar sua parceira Benson. “Benson e Stabler são indissociáveis, trancados e conectados. Eu acho que existe um drama inerente que vale a pena explorar. As emoções não resolvidas que os personagens sentem e como os fãs se sentem”, comentou Meloni.

Spin-offs

Law & Order: Special Victims Unit (1999-presente)

Law & Order: Criminal Intent (2001-2011)

Law & Order: Trial by Jury (2005)

Law & Order: Los Angeles (2010-2011)

Law & Order: True Crime (2017)