Laura Pausini estreia no Oscar

Laura Pausini, 46 anos, sempre disse que seu coração, sua vida e sua alma pertencem a cada canto do mundo onde conseguiu se conectar com o público. Por isso, não é de se estranhar que sua indicação ao Oscar de melhor canção original, por “Io sí (Seen)”, do filme “Rosa e Momo”, faça com que ela se sinta tão internacional.

“Muito além dessa indicação, que para mim já é um prêmio, sinto que minha alma é feita de muitas partes do mundo. Mas não de todas, só das que carrego em meu coração”, disse a cantora italiana.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A tarefa na premiação não é fácil. Pelo tema do filme da Netflix protagonizado por Sophia Loren, Laura compete com “Fight for you”, de H.E.R, para “Judas e o Messias Negro”; “Hear my voice”, de Celeste, para “Os 7 de Chicago”; “Husavik”, de Molly Sandén e Will Ferrell, para “Eurovision”; e “Speak now”, de Leslie Odom Jr., para “Uma Noite em Miami”.

Ciente da competição acirrada, Pausini agradece a oportunidade de figurar entre os candidatos com uma canção italiana. “A música é interpretada em italiano. Isso significa que agora os italianos e qualquer artista de todos os lugares do mundo têm a possibilidade de chegar ao Oscar. A Academia quebrou barreiras e fronteiras e demonstrou que todos, independentemente do idioma, podemos entender as mensagens das canções”, diz ela, que já vendeu mais de 100 milhões de discos em quase 30 anos de carreira.

Laura Pausini, que alcançou destaque aos 19 anos, após ganhar o Festival da Canção de San Remo de 1993, não apostava que sua carreira alcançasse tantas pessoas. Com gravações como “La Solitude”, do mesmo ano, conquistou o Brasil e a América Latina.

“Meu sonho era cantar em um piano bar. Nesse tempo todo não conhecia nenhuma mulher que cantasse em outro lugar além desse. Então meu desejo não ia além disso. Não acreditava que era possível ir além do San Remo. Para mim, era impossível pensar em Grammy. Isso era algo inalcançável. A mesma coisa para premiações como Globo de Ouro e Oscar. Agora eu vivo isso tudo como uma criança olha para uma caixa de doces. Nunca sei a cor ou sabor do que vai acontecer. Vivo coisas que nunca imaginei”, comemora.