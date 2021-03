Eita! Exibição da 17ª temporada de Grey’s Anatomy é interrompida no Brasil; entenda o motivo

Como programado pelos fãs, desde que teve sua estreia em 9 de fevereiro de 2021, hoje (23) iria ao ar um novo episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy (17×07) em território nacional.

Para quem está por fora, os lançamentos acontecem semanalmente no canal Sony, sempre às terças-feiras, às 21h.

Mas diferente do que os fanáticos esperavam, não, a trama médica não será exibida hoje.

E qual o motivo disso?

Mesmo não tendo emitido um comunicado oficial, a Sony respondeu alguns comentários dos fanáticos em sua página do Instagram. Ontem (22), por exemplo, uma fã da série perguntou: “Qual episódio vai passar amanhã às 21h? O 7º?”.

Sobre o questionamento feito anteriormente, pouco tempo depois a resposta veio e foi a seguinte: “Não! Vão passar episódios de temporadas anteriores focados na Mer enquanto Grey’s fica em hiatus. Avisaremos quando soubermos a data de novos episódios!”.

Vamos esclarecer alguns pontos que podem gerar dúvidas?

Sobre o hiato citado anteriormente pelo canal televisivo, ele na verdade já aconteceu nos Estados Unidos, no final de 2020, tendo o retorno em 11 de março de 2021, porém a Sony optou por seguir o mesmo caminho, deixando os fãs ainda mais curiosos, enquanto as transmissões não são retomadas.

E como pode ser constatado na resposta, a trama não tem previsão de retorno no Brasil.

Leia também:

Mas o que acontece no episódio 17×07 que iria ao ar hoje? Confira um resumão que preparamos com alguns spoilers!

Importante! Como citado anteriormente, a partir daqui este texto conterá spoilers, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok? [CONTINUA DEPOIS DO GIF]

Se você acompanhou a trama narrada no episódio 17×06, possivelmente deve lembrar que a exibição foi encerrada com DeLuca (Giacomo Gianniotti) decidindo que iria seguir a mulher responsável pelo tráfico humano, com a ajuda da irmã, certo?

Pois então, já no episódio 17×07 as coisas se complicam para o médico, isso porque ele é atingido por um golpe de faca e é levado para o hospital.

Você lembra da história de Mark Sloan?

Em Grey’s Anatomy, após aparentemente apresentar uma melhora, Sloan acabou morrendo.

Embora o quadro de DeLuca fosse na verdade estável, a maioria acreditava que ele poderia se recuperar. O QUE NÃO ACONTECEU! Garantindo drama e fãs chorando, a série decidiu que o personagem de Andrew teria o seu encerramento (morto) neste episódio.

De forma direta, sim, o médico morreu nesta exibição.

Tem um personagem antigo voltando! Você imagina quem?

Mesmo com a saída de DeLuca, nem tudo precisa ser triste na série, não é mesmo? Pensando nisso, a ABC divulgou que uma antiga e importante personagem está de volta à trama médica, agora na continuação de sua atual season.

Se você está por fora desta informação, saiba que April Kepner (Sarah Drew) tem presença confirmada na 17ª temporada de Grey’s Anatomy, porém não se sabe ainda em qual parte.

Por fim, fique ligado em nosso site, pois assim que as exibições forem retomadas no Brasil, te avisaremos em primeira mão. Além disso, compartilharemos todas as outras novidades e atuaalizações diárias sobre o futuro da série.

