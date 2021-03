Prime Vídeo: Confira a lista completa com os lançamentos desta semana

Mais uma semana se iniciando e nada melhor do que começar este novo ciclo com um bom filme e série, não é mesmo?

E para ajudar na escolha de uma produção, a Amazon Prime Video conta com algumas alternativas que serão lançadas em seu catálogo entre 22 e 28 de março.

Ficou curioso e quer ver quais são? Confira abaixo a lista completa com as novidades desta semana.

The Nest (25/03)

Prepare-se para uma trama bastante intensa. Em The Nest, Rory (Jude Law) convence a mulher, Allison (Carrie Coon) a se mudar dos Estados Unidos para a Inglaterra. Tudo aparentemente está normal, até que a relação da família começa a ser afetada por motivos bem específicos.

Absentia – 2ª temporada (26/03)

Um passado sombrio e cheio de traumas, esta é a história da ex-agente do FBI, Emily Byrne, que em meio a uma trama envolvente contará com a ajuda de um policial, Tommy Gibbs, para ajudá-la a investigar sua história que é repleta de mistérios.

La Templanza – 1ª temporada (26/03)

Passando por diversos países, essa produção que tem como ambiente o final do século XIX, conta uma história de amor, de um homem que perde todo o seu dinheiro e uma mulher, que faz parte de uma rica família produtora de vinhos.

Invincible – 1ª temporada (26/03)

Para fechar a nossa listinha temos esta animação, que é uma adaptação do universo das HQs e inclusive uma ótima alternativa para os fãs de The Boys. A produção conta a história de um rapaz de 17 anos, que é filho do super-herói mais poderoso do planeta Terra.

