Loki será prisioneiro? Novo pôster dá dicas sobre a série do Disney Plus

Depois da estreia de ‘WansaVision’ e ‘Falcão e o Soldado Invernal’, a Disney Plus se prepara para lançar uma nova série do universo Marvel. ‘Loki’ tem data de estreia agendada para 11 de junho e fãs já podem conferir novo pôster divulgado. A imagem mostra o vilão meio-irmão de Thor com coleira de restrição de poderes e vestido com o que parece ser um uniforme de prisioneiro. Como aconteceu com ‘WandaVision’, ‘Loki’ deve ter seus novos episódios liberados toda sexta-feira na plataforma. Ainda não há informações sobre quantos capítulos seriam.

Foto: Divulgação Disney+

Sinopse

Após ‘Vingadores: Guerra Infinita’, de 2018, parecia que Loki não havia sobrevivido ao ataque de Thanos. Porém, graças à viagem no tempo dos Vingadores, um dos personagens favoritos do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) voltou. Na série da Disney Plus, após roubar o Cubo Cósmico, ou Tesserato, ele foi aprisionado por uma organização secreta envolvida com o multiverso, a TVA. No Brasil, é conhecida como Autoridade da Variação do Tempo. Trata-se de uma agência interdimensional que foi projetada para manter os limites entre realidades alternativas, muito útil indo sempre que algo ou alguém ameaça uma linha temporal.

Assim, pudemos ver que quando Loki é preso em Nova York por tentar dominar o planeta, o Tesserato cai a seus pés e graças a isso ele escapa. Suas aventuras posteriores serão descobertas na série.

Tom Hiddleston, que interpreta Loki, estará ao lado de Owen Wilson, que será Mobius M. Mobius. Nas HQs, Mobius não é um personagem com muito destaque, mas ele é um membro de grande importância na TVA. Ele foi um dos responsáveis pelo julgamento do Quarteto Fantástico na acusação de mal-uso da viagem no tempo.

Trailer



No trailer, temos uma pista de como essa viagem no tempo vai acontecer. Loki estará em uma Nova York dos anos 1970 e pulará de um avião portando um paraquedas. Esse fato se une à sequência de um caso não solucionado da vida real: o sequestro de um avião nos EUA em 1971.

Neste ano, um homem identificado como D.B Cooper, era passageiro do Boeing 727. Ele portava uma bomba em sua maleta e ameaçou derrubar o avião. Em troca, ele pediu à tripulação 200 mil dólares em dinheiro e 4 paraquedas. A extorsão teve êxito e ele acabou saltando do avião. Seu corpo ou qualquer outra pista do seu paradeiro nunca foram encontrados pela polícia americana. Esse é um dos casos mais famosos da aviação.

Tudo indica que a série ‘Loki’ terá esse acontecimento do mundo real como pontapé inicial do roteiro.